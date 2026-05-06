Tanto Maru como Rocha Moya deben ser investigados, afirma Cuauhtémoc Estrada

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, aseguró que tanto la gobernadora Maru Campos como el de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia a su cargo tras ser acusado por Estados Unidos de vínculos con el crimen organizado, “deben ser investigados”.

“A los dos la Fiscalía General de la República les tiene que seguir un proceso de investigación. La Fiscalía General de la República, desde que llegó el asunto de solicitudes de Norteamérica, dijo que con independencia de la deficiencia que advertía de la acusación y de la deficiencia en el material probatorio. Ellos como Fiscalía iban a abrir una carpeta y entiendo la abrieron, pero eso que tiene que ver con que no abran una carpeta en el tema de la gobernadora, que ya está abierta esa carpeta”, argumentó Estrada Sotelo.

“Es más, ya anunciaron hasta el citatorio para que declaren 50 integrantes de la Agencia Estatal de Investigaciones. Yo no soy de la idea de que si investigas a uno, no investigues al otro. No soy de esa idea. Yo creo que los dos casos ameritan investigación, pronunciamiento de la Fiscalía, integración de carpeta e incluso pronunciamiento un órgano jurisdiccional”, agregó el coordinador morenista.

“Lo que sí advierto es que la gobernadora genera una narrativa de que por qué se le va a investigar a ella. Esas no son decisiones ni de Rocha Moya ni de la gobernadora. A los dos me parece que tienen que seguirseles una investigación y la facultad de hacerlo la tiene la Fiscalía General de la República”, concluyó.