Shohei Ohtani liga quinta apertura sin permitir carrera limpia

El estrella japonés Shohei Ohtani tuvo una dominante salida de seis entradas en el tercero de la serie, ante Toronto Blue Jays, y ligó así su quinta apertura sin permitir carrera limpia, desde la temporada pasada, la racha más larga de su carrera y la racha activa más larga en la MLB.

El abridor estelar de Los Angeles Dodgers lanzó seis entradas dominantes en las que espació cuatro hits y una base por bolas, a cambio de dos ponches. La carrera sucia que fue a su cuenta en la parte baja de la tercera entrada, se produjo después de que con un out en la pizarra, Daulton Varsho recibió pasaporte y avanzó a segunda con passed ball de Will Smith; después de que Vladimir Guerrero Jr. fue dominado, para el segundo out, Jesús Sánchez conectó un doble productor. Finalmente, Kazuma Okamoto fue dominado, por lo que, de no haber existido el passed ball se asume que Varsho no habría anotado.

Ohtani dejó el montículo con el juego ganado, pero se fue sin decisión, luego de que el relevo ineficaz de Jack Dreyer, Blake Treinen y Ben Casparius abriera la puerta para la voltereta de Blue Jays que se impuso por pizarra 4-3 y evitó la barrida en la serie ante el bicampeón de Grandes Ligas.

El jugador de dos vías japonés empató con Max Scherzer (2021) en la segunda racha más larga de aperturas sin permitir una carrera limpia por un Dodger en las últimas 35 temporadas (Zack Greinke – 6 en 2015).