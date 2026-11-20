La cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, a la que asistieron los principales líderes políticos de la región, la presidenta Claudia Sheinbaum entre ellos, concluyó en Shenzhen, el 19 de noviembre de 2026.

Shenzhen. La cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) concluyó este jueves con un énfasis de los países participantes, entre ellos México, de eliminar barreras comerciales y de inversión y de avanzar en la construcción de una zona de libre comercio en esta región, donde actualmente se generan seis de cada 10 dólares de la economía mundial.

La reunión buscó establecer un nuevo paradigma de consulta entre las grandes potencias, revalorar el sistema multilateral y promover la paz y la estabilidad, declaró el canciller chino, Wang Yi, en una conferencia de prensa entrada la noche del jueves, horario local (14 horas adelante del centro de México).

Este año la cumbre de APEC estuvo marcada por un encuentro cara a cara entre los presidentes de China, Xi Jinping; Rusia, Vladimir Putin; y de Estados Unidos, Donald Trump. Nunca antes tres dirigentes de estas naciones se habían reunido en privado. Pero la reunión, a la que asistieron los principales líderes políticos de la región, la presidenta Claudia Sheinbaum entre ellos, desahogó también una agenda política, económica y de posicionamiento estratégico, que fue remarcada por el canciller Wang

La cooperación económica en Asia Pacífico ha forjado un nuevo rumbo, declaró el funcionario chino. El crecimiento económico está bajo presión ante la actual turbulencia internacional y regional. Ello, dijo, ha llevado a los representantes y líderes de las 21 economías de APEC a reunirse en Shenzhen para discutir conjuntamente estrategias de respuesta y negociar planes de cooperación ambiciosos.

Ante los cambios en la situación internacional, la región debe mantener una estabilidad duradera, construir puentes de cooperación para beneficio mutuo y estimular la innovación inclusiva.

La cooperación abierta y la innovación son esenciales para enfrentar la presión económica global, añadió.

La economía digital, la inteligencia artificial, la infraestructura digital y el empleo de alta calidad se identificaron como pilares para la transformación industrial y la mejora de los servicios públicos en la región.

La próxima cumbre de APEC tendrá lugar en 2027 en Vietnam y la de 2028 se realizará en México.