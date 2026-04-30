Sheinbaum rinde homenaje a la maestra ‘Chela”, formadora de generaciones

Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rindió homenaje en un mensaje a la profesora Graciela González, “maestra Chela”, quien formó a diversas generaciones en disciplinas como matemáticas, lengua e historia. Falleció este 30 de abril a los 95 años.

En sus redes sociales, la mandataria recordó que la docente “nos enseñó a preguntar, a cuestionar, a aprender de una forma distinta. Pero sobre todo, nos hizo sentir amados y felices, capaces de construir un mundo mejor”.

La maestra Chela fue mentora en la Escuela Manuel Bartolomé Cossío, una primaria del sistema Freinet.

“Hoy falleció mi maestra Chela. Mujer y docente excepcional. Formó decenas de generaciones”, señaló la jefa del Ejecutivo.

Destacó que la profesora impulsó a sus estudiantes a descubrir la importancia de distintas disciplinas del conocimiento.

La presidenta expresó su pésame a la familia de la docente y a quienes fueron sus alumnos.

“Mi corazón está con ustedes. A todas y todos mis compañeros de escuela, de antes y de hoy: sigamos su ejemplo. Amemos la educación, la entrega a los demás, la democracia, la libertad y la igualdad. Como nos enseñaron Pepe y Chela”, escribió.