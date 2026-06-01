Sheinbaum reitera que su Gobierno no investiga a Maru Campos; señala que hay quienes la promueven a una posterior candidatura

El gobierno de México no está investigando a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, aclaró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Luego del mitin que se llevó a cabo el sábado pasado, en el que reaparecieron juntos los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón para arropar a la mandataria estatal, la titular del Poder Ejecutivo insistió en que la Fiscalía General de la República (FGR) es quien está a cargo de la investigación.

Sin embargo, apuntó que “es importante que se sepa que en el caso de la gobernadora fue llamada para dar su versión de lo que ocurrió en Chihuahua y no está imputada, no es un asunto político, sino que lo lleva la FGR del accidente y la presencia de agentes estadunidenses”.

Consideró que la FGR ha sido abierta, pero los opositores quieren distorsionar la información, pero es la Fiscalía quien tiene que dar a conocer los avances en esta investigación.

Sobre la reaparición de los ex presidentes panistas en dicha concentración, – quienes no sólo rompieron entre sí, sino también con el Partido Acción Nacional (PAN)– Sheinbaum Pardo calificó su presencia como una hipocresía.

“No sé qué tan populares sean los ex presidentes, pero como decía el escritor Carlos Monsiváis, la doctrina del conservadurismo es la hipocresía y hay mucha hipocresía y todavía dicen que mano dura y una alianza contra el narcotráfico”, criticó.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal aseveró que su gobierno no está interviniendo en esta investigación, por lo que se encuentra “tranquila y serena”.

“Tengo la tranquilidad de que estamos actuando bien y que no se actúa coyunturalmente, hay una visión de largo plazo”, atajó.

La presidenta Shenibaum calificó como hipócritas las críticas que Calderón hace del actual gobierno que ella encabeza, cuando en su sexenio actuó bajo la máxima de “primero la violencia”.

“Por eso hay hipocresía, porque mienten sin problema. Nosotros trabajamos todos los días por la seguridad de los mexicanos. El ex presidente Andrés Manuel López Obrador decía ‘abrazos, no balazos’, pero eso no quiere decir que no haya actuado contra los grupos delictivos y nosotros estamos fortaleciendo la inteligencia e investigación en un marco de respeto a la soberanía y queremos la pacificación del país”, puntualizó.

Resumió que la cuestión es que se trata de dos proyectos de nación contrapuestos, entre el que ha impulsado la 4T y el de Calderón, quien se vinculaba con la ultraderecha internacional, con una visión de no apoyar a la gente.

“Por el bien de todos, primero la violencia, esa es su máxima. Por el bien de todos, primero sus privilegios y la nuestra es Por el bien de todos, primero los pobres”, porque en los gobiernos de la Cuarta Transformación “la honestidad está por encima de todo”.