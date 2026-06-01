Ante altas temperaturas, SEyD modifica calendario escolar de Educación Básica

Ante las altas temperaturas que se registran en el estado, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) anunció modificaciones al calendario escolar 2025-2026 para Educación Básica, con el objetivo de proteger la salud e integridad de las y los estudiantes.

Entre los ajustes destaca un periodo de retroalimentación académica del 15 al 19 de junio y el inicio de las ceremonias de graduación a partir del 22 de junio.

La dependencia informó que el 26 de junio se realizará la Octava Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar, mientras que el 29 de junio se llevarán a cabo los procesos de cierre administrativo.

Ese mismo día estarán disponibles los resultados de preinscripción para el ciclo 2026-2027 a través del portal oficial de la SEyD.

Asimismo, el 30 de junio y 1 de julio se desarrollará el Congreso de Educación Básica en la ciudad de Chihuahua, dirigido a personal de los subsistemas estatal y federalizado.

Posteriormente, el 2 de julio se efectuará la entrega de boletas e inscripciones para el próximo ciclo escolar, y el 3 de julio se realizará el Taller Intensivo para Personal Docente.

La SEyD precisó que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá oficialmente el 6 de julio.