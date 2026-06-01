Evento de apoyo a Maru fue con perfil ciudadano, no hubo camiones; chihuahuenses ven doble rasero

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno expresó que el evento que se realizó el sábado pasado en apoyo a la gobernadora María Eugenia Campos Galván tuvo un perfil ciudadano en el que no se vieron camiones para el traslado de asistentes.

Asimismo, dijo que las y los chihuahuenses se sienten en términos generales, agredidos desde el centro del país con una ofensiva en contra de la gobernadora, haciendo uso de las instituciones para el golpeteo político contra quien hace su trabajo.

Además, el secretario aseguró que la gente de Chihuahua ve un doble rasero entre el trato que la Federación le da a Maru Campos y el que recibe el gobenador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien enfrente acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico.