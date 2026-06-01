Presenta FCPyS-UACH libro “Gobernanza, género y políticas del bienestar: nuevas miradas desde América Latina”

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) en colaboración con la Facultad de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), así como la Red de Género y Sociedad de la misma universidad, presentaron el libro titulado “Gobernanza, género y políticas del bienestar: nuevas miradas desde América Latina”.

Como parte de las investigaciones, a cargo del Mtro. Mario Alberto Duarte Bustillos, director de la FCPyS de la UACH; la Dra. Amalia Patricia Cobos Campos, profesora investigadora de la misma facultad; y la Mtra. Viviana Arreola Chávez, titular de la Secretaría Particular del Rector de la UACH; los autores presentaron el Capítulo 2.3 “El programa social de pensiones para adultos mayores en México”.

Durante la presentación Dr. Luis Carlos Hinojos Gallardo, titular de la Dirección de Investigación y Posgrado, en representación del rector de la UACH , Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, felicitó a los autores y mencionó que se trata de un trabajo de alta calidad y rigor académico, pertinente en estos tiempos en donde se obliga a la comunidad universitaria a expresar su opinión crítica y analítica sobre lo que sucede en el país, pero sobre todo proponer caminos y soluciones para enfrentar los cambios de México.

De manera virtual, también estuvieron presentes el Dr. Javier Jimenez, director de Investigación de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), en representación del rector de dicha institución, Dr. Javier Saldaña Almazán. Los coordinadores de la investigación, la Dra. Georgina Vázquez Moreno, profesora investigadora de la UAGro, y el Dr. Israel Cruz Badillo, profesor investigador de tiempo completo en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; además de la Dra. Gina Vázquez, directora de la Facultad de Gobierno y Gestión Pública de la UAGro; y la Dra. Delia Georgina Bravo Bonoso, presente desde la hermana República de Ecuador.

De manera presencial, también acompañaron quienes comentan el capítulo, el Dr. David Reynaldo Díaz Rascón, profesor investigador de la UACH; y la Dra. Claudia Patricia González Cobos, profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la misma universidad.

Con estas acciones, la Universidad Autónoma de Chihuahua refrenda su compromiso con la comunidad universitaria e investigadora, quienes de manera profesional ponen en alto a esta alma mater, además de fortalecer su desarrollo académico.