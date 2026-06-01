Maestros toman la caseta Sacramento; protestan vs la Ley del ISSSTE

Maestros que integran la Red de Defensa Magisterial de Chihuahua se manifestaron y tomaron la caseta Sacramento, en donde realizaron la liberación del cobro como parte de una jornada estatal y nacional de protesta convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Los maestros rechazan el actual sistema de pensiones y exigen una jubilación digna para el magisterio, pues afirman que “existe un incumplimiento de compromisos relacionados con el derecho a una pensión justa para los trabajadores de la educación”.

La inconformidad de los mencionados maestros tiene su origen en la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, la cual, afirman que transformó el sistema de pensiones al sustituir el esquema solidario por el modelo de cuentas individuales administradas por las Afores.

Y es que a decir de los inconformes, antes de la reforma, las jubilaciones eran una responsabilidad del Estado y funcionaban como una garantía colectiva para los trabajadores. Sin embargo, sostuvo que con la implementación del nuevo sistema los recursos destinados al retiro pasaron a ser administrados por instituciones financieras privadas.