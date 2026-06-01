1er Trimestre del 2026; Chihuahua captó 406.4 mdd en Inversión Extranjera Directa

El Centro de Información Económica y Social (CIES) y la Plataforma de Inteligencia Competitiva del Sector Privado (PICPS) dieron a conocer que durante el primer trimestre del 2026 el estado de Chihuahua captó 406.4 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED).

Esta cifra es equivalente al 1.7% del total nacional, Chihuahua logró posicionarse en el lugar 12 a nivel nacional.

El reporte señala una captación de 406.4 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa en todo el estado, la composición de la inversión muestra que 36% correspondieron a nuevas inversiones, 161% a reinversión de utilidades y -96% a cuentas entre compañías.

En este periodo, Taiwán se consolidó como el principal país inversionista en la entidad al aportar $102 MDD, cifra histórica que le permitió superar a Estados Unidos, tradicionalmente el principal socio de Chihuahua, cuya inversión al IT 2026 fue de $90.9 MDD, ubicándose en la segunda posición.

La elevada participación de la reinversión de utilidades indica que las empresas extranjeras ya establecidas en el estado continúan apostando por Chihuahua.