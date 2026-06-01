Maru Campos siempre ha tenido la mano tendida a la Federación, seguirá la buena voluntad: De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda expresó que la gobernadora María Eugenia Campos Galván siempre ha tenido la mano tendida a la Federación y aseguró que se mantendrá la buena voluntad para atender las necesidades de las y los chihuahuenses.

Luego del evento que se organizó el sábado pasado en apoyo a la gobernadora, De la Peña Grajeda mencionó que en el terreno político seguramente habrá distintas expresiones, siempre respetuosos y cada quien desde su trinchera, para presentar a la ciudadanía su visión de lo que ocurre en el país y de lo que debería empezar a suceder.

“Yo creo que la gobernadora siempre ha tenido la mano tendida a la Federación y lo hace así, porque ella entiende que su principal responsabilidad es atender las necesidades de los chihuahuenses y eso demanda una buena relación de coordinación con el Gobierno Federal”.

Reiteró que el evento en apoyo a la gobernadora tuvo un perfil ciudadano en el que la población es consciente del embate política hacia la gobernadora.