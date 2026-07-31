Sheinbaum reconoce labor de Morales Ángeles al encabezar la graduación de guardiamarinas de la Heroica Escuela Naval Militar

Antón Lizardo, Ver.- México cree y confía en los integrantes de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles es un “un gran secretario, un marino honesto, íntegro, preparado, comprometido con México, formado en esta institución, un patriota y sobre todo un gran ser humano”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su discurso, frente a integrantes del gabinete legal, miembros del Poder Judicial y del Congreso de la Unión, así como del gobierno de Veracruz, y cientos de asistentes a la ceremonia en la que se graduaron 211 Guardiamarinas, la mandatario dijo a los egresados que aprendan del ejemplo del almirante Morales Ángeles, “porque un liderazgo verdadero se construye todos los días con disciplina, con sencillez, con honestidad y con un profundo amor por México.

Foto: Víctor Camacho

“Como presidenta, quiero decirles algo con toda claridad. México, creen ustedes. México confía en ustedes y México sabe que cuando los necesite estarán allí, como han estado siempre las y los marinos de nuestra patria.

“Estoy segura de que honrarán el legado que hoy reciben y que las generaciones que vengan después encontrarán en ustedes un ejemplo de servicio, de amor por su pueblo y de amor por su patria”, dijo Sheinbaum Pardo.

La mandataria agregó que “la escuela naval militar, no solamente forma oficial, forma mujeres y hombres que llevan sobre sus hombros una de las responsabilidades más grandes que puede tener una mexicana o un mexicano, defender la soberanía, proteger a su pueblo y honrar a la patria con valores”.

Señaló frente a los graduados “aquí en esta escuela se aprende a navegar a mandar una embarcación, a dominar la estrategia naval, a conducir unidades de infantería de Marina, pilotos, aviadores, pero nunca olviden que el verdadero liderazgo de una a un oficial, de una persona nace el ejemplo que la autoridad sólo tiene sentido cuando se ejerce con honestidad, pero también con humildad”.

La presidenta aseguró que “el privilegio de ser marino de México, pertenecer a una institución cuya grandeza no está sólo en su historia, sino en las mujeres y los hombres que generación tras generación han decidido servir al pueblo con honor.

Foto: Víctor Camacho

“La armada de México es una de las instituciones que mayor confianza inspira en nuestro pueblo. Esa confianza se ha ganado con décadas de trabajo, de disciplina y de servicio. Y es también la cercanía que se muestra con el pueblo, la cercanía que se muestra cuando un huracán destruye comunidades y ahí están los marinos.

“Cuando una inundación pone en riesgo a las familias y ahí están las y los marinos. Cuando hay que rescatar vidas, proteger nuestras costas, cuidar nuestros puertos o defender la soberanía nacional. Ahí están las y los marinos de México”.

“El liderazgo comienza cuando somos capaces de servir”

La Guardiamarina Issa López Aquino señaló que “México siempre ha hablado con muchas voces” y para recordarlo inició su discurso de agradecimiento a las autoridades hablando en zapoteco, y con orgullo dijo ante la mandataria, miembros del Gabinete legal y ampliado, representantes del Congreso y autoridades veracruzanas: “esta es mi lengua. En mi hogar, aprendí que las primeras palabras no sólo sirven para comunicarnos, sirven para recordar quiénes somos”.

Lo anterior al encabezar la ceremonia en la cual se graduaron 211 Guardiamarinas que durante cuatro años cursaron tres licenciaturas en las instalaciones de este centro educativo fundado en 1987.



En el acto realizado en el Campo de Honor de la institución educativa naval, la joven egresada, ya con su espada de mando que acredita su graduación, que inició en la lengua que aprendió en su hogar y en su comunidad indígena, porque es la lengua que escuchó “desde niña, porque antes de convertirme en Guardiamarina, y antes de portar este uniforme y mucho antes de aprender el saludo naval, tuve una historia, una familia y una raíces como las tiene cada uno de mis compañeros”.



Expuso que en estas instalaciones académicas, donde se forman inicialmente los que habrán de convertirse en los futuros mandos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), que los 211 egresados aprendieron “que la disciplina no consiste solamente en cumplir órdenes. Consiste en actuar correctamente, incluso cuando nadie nos observa.

Foto: Víctor Camacho

“Aprendimos que el liderazgo no comienza cuando alguien nos obedece. Comienza cuando somos capaces de servir primero. Porque aquí descubrimos que el privilegio de portar este uniforme exige algo mucho mayor que valentía, exige integridad y ejemplo, tal como usted lo ha hecho al frente de nuestra noble institución, dijo al almirante y secretario, Raymundo Pedro Morales Ángeles.



En el presídium acompañaron a la presidenta la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional (Defensa), el general Ricardo Trevilla Trejo; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, las presidentas del senado, Laura Itzel Castillo y de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, entre otros.

Pero sobre todo, quien estuvo en primera fila de quienes atestiguaron la graduación, fue Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), padrino de la generación 2022-2026 de la Heroica Escuela Naval Militar, integrada por 211 Guardiamarinas, 73 de ellas, mujeres.



Los graduados cursaron las licenciaturas en Ingeniería en sistemas navales (113 hombres y 57 mujeres); ingeniería en hidrografía (15 hombres y 12 mujeres), e ingeniería en aeronáutica naval (10 hombres y cuatro mujeres).