Operativo desplegado por SSPE en el tramo Juárez – Janos resulta en detención de sujeto armado

Como parte de las acciones de seguridad implementadas en la zona norte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya Chávez, en colaboración con el Ejército Mexicano, llevaron a cabo la detención de un hombre identificado como Joab Alexis O. P., a quien le fue asegurada un arma de fuego tipo fusil, cuatro cargadores y 90 cartuchos útiles.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado 31 de julio, sobre la carretera Juárez–Janos, cuando los elementos, en colaboración interinstitucional, detectaron al sujeto en circulación. Al notar la presencia policial, éste adoptó una actitud evasiva, por lo que los elementos procedieron a realizar una inspección de rutina.

Al revisar sus pertenencias, se le aseguró el armamento en mención, así como cinco casquillos percutidos, motivo por el cual se llevó a cabo su formal arresto.

Cabe mencionar que el masculino, al ser revisado en las bases de datos de Centinela, contaba con 2 antecedentes por violencia contra la mujer durante este 2026.

Tras su detención, fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

Con estas acciones, la SSPE refrenda su compromiso de mantener operativos de vigilancia y disuasión en la región fronteriza, en coordinación con las fuerzas federales, para garantizar la seguridad de la ciudadanía