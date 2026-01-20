Sheinbaum recibe a gobernadora general de Canadá en ceremonia oficial

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum dio la bienvenida oficial a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, en una ceremonia oficial en Palacio Nacional, pues Simon tiene carácter de Jefa de Estado.
Por la mañana, la mandataria mexicana explicó que es la primera gobernadora general indígena en ese país con quien conversará sobre los derechos de los pueblos indígenas, entre otros temas.
Sheinbaum salió a recibir a Simon por la entrada destinada al acceso de Jefes de Estado para conducirla al patio principal de Palacio Nacional, donde se efectúan las ceremonias oficiales de recepción.
Tras escuchar los himnos nacionales de cada país se dirigieron a las oficinas de Sheinbaum, donde sostienen ahora una reunión privada.