Sheinbaum presentará este miércoles su reforma electoral; da 4 días a aliados para análisis: Monreal

La reforma electoral está lista y el recinto legislativo de San Lázaro será la Cámara de origen.

Pese a la falta de acuerdos entre Morena, PT y PVEM, la presidenta Claudia Sheinbaum presentará mañana miércoles la reforma electoral, reveló el diputado Ricardo Monreal. Más en López-Dóriga Digitalpic.twitter.com/hfxmek7jHR — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 25, 2026

La propuesta entregada la noche de este martes a los líderes de Morena, PT y PVEM en el Congreso, pero que sigue siendo susceptible de modificaciones de último minuto, mantiene la figura de los legisladores plurinominales, pero modifica el método de elección a través del voto ciudadano.

Así lo adelantó Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara Baja, a sus diputados en una reunión privada.

“Aunque queda la misma fórmula de la integración de las cámaras de 300 (mayoría relativa) y 200 (plurinominales), se plantea una fórmula distinta de los 200: los 100 mejores resultados después de quien gana, o sea, los mejores perdedores. Y los otros 100 son una especie de lista que será votada en las circunscripciones”, explicó.

Con esa modificación se solventó el diferendo que por la intención de eliminar 100 curules de representación proporcional; sin embargo, el proyecto también mantiene el recorte presupuestal de 25% a partidos políticos.

Monreal Ávila explicó que aunque la reducción de recursos no ha generado coincidencias con los aliados se trata de una propuesta que la Presidencia (Sheinbaum) decidió no modificar: “Les quiero decir una cosa: la Presidenta dijo: ‘yo seré consecuente y aun cuando no la acompañen yo la voy a presentar’”.

El líder guinda aseguró que la Titular del Ejecutivo “está haciendo un esfuerzo institucional por lograr un acuerdo con todos los grupos parlamentarios aliados”, aunque no descartó la posibilidad de que ello no alcance para que el PT y el PVEM apoyen la propuesta.

Al respecto, el coordinador del PVEM en la Cámara de Diputados, Carlos Puente, dijo que será hasta hoy cuando su partido emita una postura oficial.

Reconoció que los temas que se incluyan resultan “sensibles” para el PVEM, que podrían cambiar “drásticamente” la vida de dicho instituto político, y no descartó la posibilidad de que no acompañen el proyecto.

“Son temas sensibles para nuestro partido. Por eso se tiene que valorar en el interior del instituto político, porque verdaderamente para nosotros hay cosas que sí pudieran cambiar drásticamente la vida de nuestro instituto político (…) es normal poder ponernos de acuerdo y habrá siempre cosas en las cuales coinciden y habrá quizás algunas en las que no, mas eso no es ni ruptura ni indisciplina y mucho menos traición”, sentenció.

Además de la composición de la cámara y el financiamiento a partidos, la iniciativa prevé la fiscalización para evitar que el crimen organizado financie campañas o imponga candidatos.

Adicionalmente, establece nuevos tiempos de radio y televisión para partidos, así como el voto de ciudadanos en el extranjero.

Sin acuerdo, pero el proyecto va

La presidenta Claudia Sheinbaum hará pública su propuesta de reforma electoral este miércoles, pese a que no hay todavía un acuerdo entre las fuerzas políticas que componen la alianza que la llevó al poder: Morena, PT y PVEM.

En entrevista al salir de la reunión, los coordinadores de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y en el Senado, Ignacio Mier, confirmaron que la Presidenta presentará su propuesta hoy en la mañanera y dejará “reposar el documento todo el fin de semana, para la reflexión de los aliados” y elegirá una de las Cámaras para presentarla de manera formal el lunes.

“¿Todavía hay espacio para negociar, entonces?”, se le preguntó a Monreal Ávila.

“No, la propuesta ya la presenta mañana [hoy] y la propuesta contempla los 10 o 12 puntos que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral ha concluido. La Presidenta la presentará como suya este miércoles y la iniciativa se redactará de manera formal hacia el fin de semana y estará lista para presentarse hacia el lunes. Hay acuerdos, pero también hay todavía algunas indefiniciones (…) en algunas cosas si van y en otras hay indefiniciones, pero todavía darán un plazo de cuatro días para la definición final de ellos, pero Morena va a apoyar la propuesta de la presidenta”, explicó.