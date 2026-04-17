Sheinbaum llega a España; así fue recibida en Barcelona

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llegó a España la tarde del viernes 17 de abril de 2026, donde fue recibida con música.

La titular del Ejecutivo Federal hizo escala en Madrid antes de partir a Barcelona, donde participará este sábado 18 de abril en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia.

La mandataria mexicana fue recibida con música por los mexicanos que la esperaban en Barcelona. Además, se tomó fotografías e incluso firmó autógrafos.

Además de su participación en la cumbre de Barcelona este sábado 18 de abril, Sheinbaum Pardo también tiene programadas reuniones con líderes internacionales, entre los que destacan:

Pedro Sánchez Pérez-Castejón , presidente del Gobierno de España.

, presidente del Gobierno de España. Gustavo Petro Urrego , presidente de Colombia.

, presidente de Colombia. Luiz Inácio Lula da Silva , presidente de Brasil.

, presidente de Brasil. Yamandú Orsi , presidente de Uruguay.

, presidente de Uruguay. Mia Mottley, primera ministra de Barbados.

Para el domingo 19 de abril, la agenda continuará con una visita al Centro Nacional de Supercomputación. En dichas instalaciones, la mandataria sostendrá un encuentro con académicos y funcionarios, además de realizar un recorrido técnico por dicho complejo.

Para esta gira de trabajo por España, la presidenta Claudia Sheinbaum viaja acompañada por una delegación integrada por los siguientes funcionarios:

Roberto Velasco Álvarez , secretario de Relaciones Exteriores.

, secretario de Relaciones Exteriores. Alicia Bárcena Ibarra , secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Lázaro Cárdenas Batel , jefe de la Oficina de la Presidencia.

, jefe de la Oficina de la Presidencia. Quirino Ordaz Coppel, embajador de México en España.