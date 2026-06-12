Sheinbaum insistirá en pedir pruebas contra Rocha, pero descarta abordar el tema en la reunión de seguridad con EU

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que seguirá insistiendo a Estados Unidos que presente pruebas contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y los otros nueve funcionarios locales señalados de tener nexos con el crimen organizado.

Durante su conferencia de prensa de este viernes, la mandataria descartó que durante la próxima reunión de seguridad con el vecino del norte, que se llevará a cabo hoy, se aborde el caso contra los morenistas.

“Vamos a insistir, por supuesto, en el asunto de las pruebas; ya vamos a dar posteriormente más información sobre este tema, pero no se toca ese tema porque lo que se toca allí es lo que está en la agenda del entendimiento”, dijo.

Sheinbaum detalló que este encuentro estará encabezado por Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, y participarán representantes de la fiscalía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Defensa, Marina y Guardia Nacional.

A pregunta expresa de la prensa sobre qué tipo de información podría dar en relación con el caso Rocha Moya, la mandataria se limitó a decir que “habrá más”.

Cabe recordar que el pasado 21 de mayo, la presidenta propuso al titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Markwayne Mullin, tener reuniones de seguridad más seguidas para “evitar malos entendidos”.

Posteriormente, el lunes Roberto Velasco anunció que tendría este viernes un encuentro sobre seguridad con funcionarios de Estados Unidos.

“Vamos a hablar sobre distintos temas que están todos fundados en el programa que ya conocen en materia de seguridad fronteriza, en materia de cooperación contra el crimen organizado transnacional y en materia de finanzas ilícitas”, dijo el pasado 9 de junio.