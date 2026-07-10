Sheinbaum exige a EU frenar el tráfico de armas a México y asegura que el 75% proviene desde ese país

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado este jueves a Estados Unidos para detener el tráfico de armas a México “para sembrar violencia y arrebatar vidas”, al asegurar que la mayoría de estas provienen del país vecino.

Durante el programa de canje “Sí al desarme, sí a la paz”, realizado en la Basílica de Guadalupe, la mandataria afirmó que las armas no se fabrican en México, e indicó: “Por eso seguiremos insistiendo con firmeza y con respeto en la necesidad de detener el tráfico ilegal de armas”.

“Así como México trabaja todos los días para evitar la llegada de drogas a nuestro vecino país, también es indispensable que se detenga el flujo de armas que alimenta la violencia”, sostuvo.

“El 75% de las armas que se han incautado o entregado en México provienen de los Estados Unidos”, agregó.

Sheinbaum indicó que durante su administración alrededor de 11 mil armas han sido entregadas por medio del programa; más las incautaciones en operativos federales, un total de 40 mil armas fueron retiradas.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, precisó que más de 28 mil armas han sido incautadas bajo la estrategia nacional de seguridad pública por las instituciones que forman parte del Gabinete de Seguridad.

Por este tema, México ha presentado varias demandas en cortes estadounidenses contra armadoras y distribuidoras —algunas ya desestimadas—, con el argumento de los muchos daños que provocan en el país, y el gobierno ha insistido a Washington que, si quiere combatir a los cárteles, debe luchar de forma más eficaz contra el tráfico de armas del norte hacia el sur.