Idea millonaria: un agricultor se ata a sí mismo a un dron para llegar más rápido a sus cultivos

Un agricultor de la aldea de Sembungrejo, en Java Oriental, Indonesia, se ha vuelto viral en redes sociales después de que un video mostrara cómo utilizó un dron como medio de transporte para recorrer una zona de cultivo.
Seorang petani di Desa Sembungrejo, Tuban, Jawa Timur, terbang menggunakan drone pertanian yang dilengkapi body harness.
Petani tersebut melintasi area persawahan sejauh kurang lebih 1,5 kilometer dengan ketinggian sekitar 15 meter dari permukaan tanah.#SmartNews pic.twitter.com/oPMRU3BItc
— Radio Smart FM 95.9 (@RadioSmartFM) July 8, 2026
Las imágenes lo muestran elevándose por el aire y sobrevolando un campo de arroz durante aproximadamente 1,5 kilómetros, a una altura de unos 15 metros sobre el suelo, hasta aterrizar sano y salvo en su destino.