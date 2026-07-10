Cruz Azul solicita a Liga MX cambio de sede para el Apertura 2026

Cruz Azul envió propuesta formal a la Liga MX para disputar sus compromisos como local en el Estadio Ciudad de los Deportes durante el Apertura 2026, después del conflicto en las últimas horas con los administradores del Estadio Banorte, recinto que se perfilaba como su casa para el semestre futbolístico que está por comenzar.

La Liga MX emitió un comunicado a través de sus redes sociales este jueves por la tarde para informar que Cruz Azul había enviado la solicitud formal para cambiar de sede en este Apertura 2026, pero aún falta la aprobación del organismo rector del balompié nacional.

Cruz Azul, actual campeón del futbol mexicano, a días de su debut en el Apertura 2026, aún desconoce en qué estadio disputará sus partidos como local tras las diferencias que tuvo con los administradores del Estadio Banorte por lo que, de momento, solicitaron su cambio de sede hacia el Estadio Ciudad de los Deportes por lo que, en caso de aprobarse, su juego de la Jornada 2 ante Puebla el próximo martes 21 de julio podría celebrarse en el Colonia Nochebuena y no en el Coloso de Santa Úrsula.

La Liga MX especificó que primero debe haber una “revisión del terreno de juego y demás requisitos aplicables” antes de aprobar este cambio de sede que solicitó Cruz Azul y, una vez concluido este proceso, informará si procede la petición de La Máquina.

El conjunto de La Noria tuvo diferentes casas mientras el Estadio Banorte estuvo en remodelaciones por el Mundial 2026 ya que tuvo que jugar partidos como local en recintos como el Estadio Cuauhtémoc y el Olímpico Universitario, pero la Liguilla del Clausura 2026 en la que finalmente se coronó abrió las puertas del Coloso de Santa Úrsula para sus compromisos de Cuartos de Final ante Atlas y de Semifinales ante Chivas, pero la Final de Ida ante Pumas la disputó en el Estadio Ciudad de los Deportes.