Israel habría alertado a EE.UU. sobre un presunto complot iraní para matar a Trump

Israel habría compartido recientemente con EE.UU. información de inteligencia sobre un supuesto complot iraní para asesinar al presidente Donald Trump, informó este jueves The Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Según el diario, la advertencia apuntaría a una nueva escalada en las tensiones entre Washington y Teherán. Dos fuentes le dijeron también a CNN acerca de este supuesto plan y una de ellas indicó al medio que la advertencia israelí se produjo esta semana.

La otra fuente añadió que EE.UU. había recibido en las últimas semanas un flujo constante de información sobre posibles planes para matar a Trump, aunque precisaron que la advertencia de Israel era nueva y que se refería a un complot específico. No obstante, los detalles concretos no han sido revelados.

¿Para influir en la decisión de Trump?

Esas mismas fuentes señalaron que el Gobierno estadounidense no ha investigado ni dado seguimiento a ese caso en particular tras recibir la advertencia. Entre tanto, funcionarios estadounidenses declararon a CNN que la nueva información israelí podría haber buscado influir en la postura de Trump, justo cuando evalúa si intensifica o no la acción militar contra Irán.

Las relaciones entre Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se han deteriorado en las últimas semanas por sus diferencias sobre la continuidad de la guerra contra Irán.

Al ser consultada por WSJ, la Casa Blanca remitió a recientes declaraciones del propio Trump, quien aseguró durante la cumbre de la OTAN en Ankara: “Soy el número uno en la lista de objetivos a eliminar por parte de Irán”. Tras los ataques verbales de Trump, el canciller iraní, Seyed Abbas Araghchi, afirmó que la República Islámica no responderá con la misma “vulgaridad”.