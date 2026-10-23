Crearán Comité Técnico de Arbitraje para fortalecer a la Liga Mx

Mikel Arriola, comisionado del futbol mexicano, ordenó cuatro acciones para fortalecer el desempeño de los árbitros en la Liga Mx, entre las que destaca la creación de un Comité Técnico de Arbitraje.

El el nuevo organismo deberá fortalecer la comunicación institucional entre las partes interesadas y contribuir a la mejora del arbitraje mexicano con la participación de los clubes, la Comisión de Árbitros y asesores independientes.

El resto de las acciones se enfocarán en fortalecer los incentivos de certificación internacional y desempeño en la Liga, y enriquecer así el proceso de designación arbitral.

Continuar con el trabajo de afinación de criterios arbitrales, los cuales deberán comunicarse continuamente árbitros en su proceso de capacitación y a los clubes como destinatarios. Además, se deberá generar homogeneidad en el reporte arbitral de los incidentes o indisciplinas que se presenten en los partidos y trabajar con los árbitros en su ejecución.

“Tanto la FMF como la Comisión de Árbitros deberán reportar de manera permanente al Comisionado respecto del cumplimiento de estas tareas.

El Comisionado apoyará estas iniciativas cotidianamente sabiendo que invertir en el fortalecimiento de las capacidades de nuestros recursos humanos es lo más importante para la consecución de los objetivos de la FMF”, indicó el organismo en un comunicado.

Casos Ramos Palazuelos y Katia Itzel García

El anuncio de la creación del Comité Técnico de Arbitraje llega apenas una semana después de que los ex silbantes Fernando Cantante Guerrero y Francisco Chacón revelaron en redes sociales que la Comisión de Árbitros crearía ese organismo al tiempo que envió una carta a sus agremiados en activo en la cual se les prohibió participar en partidos o torneos “ajenos” a la Federación Mexicana de Futbol y sus ligas afiliadas sin una autorización previa.

La medida se habría tomado luego de que el árbitro César Ramos Palazuelos participó el 3 de octubre en un partido de la talacha, que terminó en un enfrentamiento, mientras que la silbante Katia Itzel García publicó en redes sociales unos mensajes ambiguos respecto a la hipocresía tras haber recibido duras críticas por parte de Antonio Turco Mohamed, técnico de Toluca.