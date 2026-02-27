Sheinbaum asegura que presidente de la FIFA “confía en México” rumbo al Mundial de Futbol

La presidenta Claudia Sheinbaum mantuvo una llamada telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, donde le reafirmó la confianza del organismo deportivo para continuar con la realización del Mundial de Futbol en México, Estados Unidos y Canadá.

Conversé por llamada telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; seguimos trabajando como hasta ahora para realizar con éxito la Copa Mundial de Fútbol 2026. Confirmamos la confianza en el país. pic.twitter.com/CCPAkfWp4T — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 27, 2026

“Seguimos trabajando como hasta ahora para realizar con éxito la Copa Mundial. Confirmamos la confianza en el país”, escribió la mandataria en una publicación de X.

La conversación ocurrió la noche de este jueves, cinco días después de los disturbios violentos vividos en más de 20 estados luego del abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera “El Mencho”.

Previamente, Sheinbaum agradeció a la FIFA por ratificar que México seguirá como sede del Mundial de Futbol 2026 pese a la ola de violencia señalada.

En conferencia de prensa, la mandataria expresó su agradecimiento a Infantino, luego de que el miércoles declarara que no habrá cambios en las sedes previstas y que México mantiene su lugar como anfitrión del torneo.

La presidenta mencionó que su gobierno ha estado en contacto con Infantino “explicándole que no hay ningún problema” tras la jornada de violencia que se desató en México con el abatimiento del líder narcotraficante.