Shakira en el Zócalo: La colombiana anuncia concierto gratuito

La cantante colombiana Shakira confirmó que se presentará en la Plaza de la Constitución el próximo 1 de marzo, te contamos todos los detalles.

Shakira sí se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México. Luego de varios días de especulaciones , la colombiana y el Gobierno de la Ciudad de México confirmaron el evento musical más esperado del año.

Las autoridades capitalinas y la promotora de la artista detallaron que el espectáculo, parte de su gira Las mujeres ya no lloran, será el 1 de marzo, comenzará las 20:00 horas y tendrá una duración de dos horas, en las que se espera que la intérprete haga un recorrido musical por su gran discografía.

¿Cuándo será el concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México?

El concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México será el próximo domingo 1 de marzo. La cita para sus fans es a las 8:00 pm en la Plaza de la Constituación, sin embargo, el espectáculo, también será transmitido en vivo para que miles en otras partes de México y el mundo puedan sumarse a la celebración.

“México de mi vida! Llegó la hora de regresarles un poco de todo ese cariño que me han brindado. Este 1 de marzo a las 8 p. m. estaré dando un concierto completamente gratuito para todos ustedes en el Zócalo capitalino de la CDMX ❤️🇲🇽. Y estaremos transmitiendo parte del show en vivo por mis canales, para todos los que se quieran unir a esta celebración. ¡Los amo!”, anunció la misma Shakira en Instagram.

Getty Images (Ethan Miller/Getty Images)

Conciertos de Shakira en México 2026

Además del concierto gratuito en el Zócalo, Shakira tiene varias fechas oficiales confirmadas como parte de su gira La mujeres ya no llorar en México:

21 de febrero de 2026 – Estadio Víctor Manuel Reyna, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

24 de febrero de 2026 – Estadio Carlos Iturralde, Mérida, Yucatán

27 de febrero de 2026 – Estadio GNP Seguros, Ciudad de México



El concierto de Shakira en el Zócalo que rompió récord

Esta no será la primera vez que Shakira ofrecerá un concierto gratuito en la CDMX. En 2007 marcó un antes y un después en la historia de los conciertos masivos en México al presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México.

El 27 de mayo de 2007, como parte de su Tour fijación oral, la cantante colombiana reunió a más de 210 mil personas en la Plaza de la Constitución, superando el récord que previamente tenía la banda mexicana Café Tacuba, que en 2005 congregó a 170 mil asistentes en el mismo lugar.

Shakira (Instagram)

El espectáculo se extendió por más de dos horas y es recordado como uno de los eventos más icónicos realizados en el Zócalo. Durante la noche, Shakira interpretó algunos de los temas más representativos de su carrera, entre ellos “La tortura”, “Hips Don’t Lie” y “Ojos así”.

El concierto formó parte de la gira mundial con la que promocionó sus álbumes Fijación Oral Vol. 1 y Oral Fixation Vol. 2, consolidando uno de los momentos más exitosos de su trayectoria y dejando una huella en la memoria de sus fans mexicanos.