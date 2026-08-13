Sesiona TSJ por primera vez en Ciudad Juárez

-Aprueban Plan de Desarrollo Institucional 2025-2035, construido con más de 100 propuestas ciudadanas

Ciudad Juárez, Chih.- Por primera vez, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua celebró una Sesión Extraordinaria en Ciudad Juárez, hecho relevante para la vida institucional del Poder Judicial y para fortalecer la presencia del máximo órgano jurisdiccional en la zona fronteriza.

La jornada forma parte de los compromisos impulsados por la magistrada presidenta, Marcela Herrera Sandoval, quien ha planteado como uno de los ejes de su gestión llevar la justicia a todos los rincones del estado. La realización del Pleno en esta ciudad responde a esa visión de fortalecer una institución con mayor presencia territorial y cercana a las distintas regiones de Chihuahua.

Entre los asuntos abordados destacó la presentación del Plan de Desarrollo Institucional 2025-2035 del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, documento que contempla las líneas de acción en materia administrativa, así como acciones de mejora, modernización y fortalecimiento de las instalaciones del Poder Judicial en los distintos distritos judiciales del estado.

“El PDI 2025-2035 establece una ruta clara para consolidar una justicia moderna, cercana y con sentido humano, en concordancia con la Reforma Judicial de 2025. Su construcción, a partir de un proceso participativo, permitió identificar retos y oportunidades para fortalecer una institución eficiente, transparente e independiente, centrada en las necesidades de las personas. Como resultado de este ejercicio, se recabaron más de 100 propuestas ciudadanas que se convirtieron en la base para la conformación del PDI”, expuso la magistrada presidenta del Poder Judicial, Marcela Herrera Sandoval.

“El Plan se articula en tres ejes estratégicos: la Consolidación del Nuevo Poder Judicial, mediante la profesionalización, infraestructura y nuevos modelos de gestión; la Administración de Justicia con eficiencia y eficacia, a través de la optimización de procesos, la digitalización y los servicios judiciales en línea; y la Transparencia y rendición de cuentas, para fortalecer el acceso a la información y la participación ciudadana”, agregó la magistrada.

Con esta estrategia, el Poder Judicial garantiza continuidad a los proyectos y acciones institucionales, generando certeza sobre una evolución permanente de la justicia en Chihuahua. Se trata de una hoja de ruta para avanzar hacia una justicia pronta, accesible, eficiente y humana, mediante la innovación, la homologación de procesos administrativos y tecnológicos, el fortalecimiento de la infraestructura física, así como la atención eficiente al rezago y al inventario histórico, con acciones orientadas a la descarga procesal y a la transición hacia la digitalización.

Asimismo, contempla programas itinerantes como Justicia Cercana y Soy Legal, además de acciones encaminadas a consolidar una cultura libre de discriminación, acoso y hostigamiento, que responda a las necesidades presentes y futuras de la sociedad y mantenga a las personas en el centro de su evolución.

La celebración de esta sesión en Ciudad Juárez sienta un precedente en la dinámica institucional del Tribunal Superior de Justicia, al combinar el desahogo de asuntos jurisdiccionales y administrativos con una política de mayor presencia regional.

Con ello, el Poder Judicial avanza en una agenda que busca fortalecer tanto su funcionamiento interno como las condiciones en las que se presta el servicio de impartición de justicia en todo Chihuahua.