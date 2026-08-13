Obtiene Fiscalía vinculación a proceso de imputado por robo agravado a empresa de alimentos

• Fue detenido en flagrancia, tras presuntamente ayudar a apoderarse de más de $25 mil pesos; ya cuenta con una sentencia condenatoria por un delito similar

La Fiscalía de Distrito Zona Centro obtuvo la vinculación a proceso del imputado Adrián V. M., quien tiene 26 años de edad, por el delito de robo agravado, cometido a la empresa Alimentos Soles, en la ciudad de Chihuahua.

Con datos de prueba, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, acreditó la probable responsabilidad del imputado, ante el Juez de Control de Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 906/2026.

A través de la investigación ministerial, se señaló que el 30 de marzo de 2026, Adrián V. M., supuestamente esperaba a bordo de un vehículo tipo SUV, marca Hyundai, línea Santa Fe, modelo 2015, mientras otros dos cómplices, amagaron con un arma de fuego a un chofer de la empresa Alimentos Soles S.A. de C.V., quien se encontraba estacionado en el cruce de las avenidas Central y Punta La Ciénega, en la ciudad de Chihuahua, y se apoderaron de 25 mil 330 pesos, producto de las ventas del día.

Los dos sujetos, al parecer abordaron el vehículo en el que los esperaba el imputado para huir, sin embargo, fueron detenidos en el término de la flagrancia por elementos de la Agencia Estatal de Investigación y la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Este pasado lunes 10 de agosto de 2026, el agente del Ministerio Público formuló imputación en contra de Adrián V. M. y, en la misma fecha quedó vinculado a proceso, bajo la medida cautelar de prisión preventiva, en tanto que se concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Cabe señalar que el este sujeto cuenta con una sentencia condenatoria de dos años y cuatro meses de prisión, por un robo similar cometido a la misma empresa, en complicidad con un trabajador, ya vinculado a proceso.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso en el combate a los delitos que afectan al sector comercial, con quienes existe plena coordinación para combatir los robos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad penal mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).