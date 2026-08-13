Sentenciado a 2 años de prisión por robo agravado en la colonia Popular

• El sentenciado ingresó a un establecimiento comercial y se apoderó de mercancía sin realizar el pago correspondiente

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, obtuvo una sentencia condenatoria de dos años de prisión en contra de Bryan Ricardo Q. R., de 25 años de edad, por el delito de robo agravado, este martes 11 de agosto.

Ante el caudal probatorio del agente del Ministerio Público, este masculino solicitó la terminación anticipada de su proceso al aceptar su responsabilidad penal, frente al Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 2568/2025.

La investigación ministerial estableció que el 3 de marzo de 2025, el ahora sentenciado, ingresó a un establecimiento comercial ubicado en la calle Esteban Coronado, de la colonia Popular, en esta ciudad de Chihuahua, en donde se apoderó de diversa mercancía sin realizar el pago correspondiente.

Como resultado de las investigaciones realizadas por la Unidad Especializada, se obtuvo una orden de aprehensión, con la que fue detenido el 16 de diciembre de 2025.

En esa misma fecha, el agente del Ministerio Público formuló imputación en su contra y un Juez de Control de Distrito Judicial Morelos, resolvió vincularlo a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva, y se programaron dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Durante la audiencia especial para el procedimiento abreviado, el Órgano jurisdiccional dictó la pena de prisión y lo condenó al pago de 800 pesos para la reparación del daño, además de negarle el beneficio de la condena condicional.

El trabajo realizado por esta representación social demuestra el compromiso de la Fiscalía de Distrito Zona Centro para llevar ante los tribunales a quienes cometen delitos de robo y obtener sentencias condenatorias que garanticen el acceso a la justicia de las víctimas.