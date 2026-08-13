Motociclista resulta lesionado tras choque con proyección en la avenida Tecnológico

Un joven motociclista resultó lesionado la tarde de este jueves tras verse involucrado en un choque con proyección sobre la avenida Tecnológico, en el cruce con la calle Zaragoza.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta Mitsubishi de color negro circulaba en sentido norte a sur por la avenida Tecnológico cuando, al llegar a la intersección con la calle Zaragoza, presuntamente no se percató del paso del motociclista, quien viajaba en una motocicleta utilitaria, y terminó por impactarlo.

A consecuencia del fuerte golpe, el motociclista fue proyectado aproximadamente 20 metros, sufriendo lesiones, principalmente en la pierna izquierda.

Paramédicos de URGE acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y, tras valorar su estado de salud, determinaron su traslado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Elementos de la Policía Vial se hicieron cargo de levantar el reporte correspondiente y realizar el peritaje para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.