Sergio Mayer rompe con Morena y presenta renuncia irrevocable a la militancia

Sesenta y siete días después de haber sido eliminado de “La Casa de los Famosos”, el actor Sergio Mayer se autoexpulsó el pasado viernes del partido Morena por “diversos motivos de carácter personal”.

“No me voy a ningún partido y no tengo para qué solicitar licencia”, aclaró.

A través de una carta entregada el pasado viernes 15 de mayo presentó su renuncia a ese partido con carácter “de irrevocable a la militancia con solicitud de baja del padrón”.

“La presente renuncia obedece a diversos motivos de carácter personal y constituye una declaración de voluntad que surte efectos inmediatos”, dice en la misiva entregada a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.

El 9 de marzo pasado, Mayer fue eliminado del reality show, programa para el pidió licencia en la Cámara de Diputados a fin de poder ausentarse por tiempo indefinido.

Tres semanas después regresó a su curul, lo que detonó críticas frontales de algunos de sus compañeros de bancada, principalmente de Gabriel García.

Antes de ser eliminado del reality show, Mayer fue suspendido de sus derechos partidistas por Morena con el argumento de que provocó un impacto negativo en la imagen de Morena.

“Además de que generó confusión sobre la coherencia entre los principios partidarios y el comportamiento de sus representantes”, de acuerdo a la Comisión de Honor y Justicia de ese partido político.