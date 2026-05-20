Campesinos denuncian despliegue de retenes tácticos, encabezados por policías, en accesos a CDMX para impedir marcha

Transportistas y agricultores de todo el país que se dirigen la Ciudad de México para participar en la marcha multitudinaria, en la que exigirán a la presidenta Claudia Sheinbaum escuche sus demandas, denunciaron que están siendo asediados por policías de CDMX.

“El Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano denuncia el despliegue de retenes tácticos, en los accesos a la Ciudad de México. Estas acciones represivas buscan estrangular la circulación, encapsular a los contingentes e impedir el avance de nuestra MARCHA pacífica”.

“Exigimos el libre tránsito inmediato. ¡La dignidad de quienes alimentan al país no se puede secuestrar!”, señalaron.