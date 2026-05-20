El Congreso es para mí un espacio de construcción. Yo no peleo por politiquería, lucho por derechos: Alma Portillo

Ante las recientes confrontaciones entre diputados morenistas y del PAN por cuestiones políticas, como las acusaciones de que Morena es un “narcopartido” y de “traición a la patria” en contra de panistas, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, recordó que el Congreso debe ser un espacio de construcción y no de politiquería.

A través de redes sociales, la legisladora parralense destacó:

“El Congreso es para mí un espacio de construcción, no de confrontación estéril. Yo no peleo por politiquería, lucho por derechos.

Desde aquí he obligado a la autoridad, por mandato de las y los parralenses, a entregar agua gratuita a familias que durante años habían tenido que pagar pipas.

Los hemos obligado a reparar fugas y el drenaje, y muy pronto los obligaremos a garantizar el derecho al cuidado. Para eso estoy aquí”.