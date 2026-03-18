Sergio Mayer defiende su regreso al Congreso tras reality show y descarta convertirse en diputado independiente

Tras abandonar el reality ‘La Casa de los Famosos’, Sergio Mayer se reincorporó a sus actividades legislativas en San Lázaro.

Sergio Mayer se reincorporó a sus funciones en la Cámara de Diputados tras la licencia que solicitó para participar en el reality show La Casa de los Famosos, decisión que generó una fuerte polémica en el ámbito político, ya que incluso la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, se pronunció al respecto.

Sergio Mayer desestima que su regreso a San Lázaro sea polémico

La ausencia de Sergio Mayer de la Cámara de Diputados fue cuestionada debido a que coincidió con momentos clave de la agenda legislativa, lo que desató críticas sobre su compromiso como legislador, especialmente por tratarse de un cargo de elección popular.

Sergio Mayer regresó a sus funciones en la Cámara de Diputados (CUARTOSCURO)

Ante la prensa, Mayer calificó como exagerada la controversia en torno a su regreso. “Un regreso sí, polémico porque pues lo han querido hacer polémico, lo han hecho mediático”, señaló.

“Tendría que ser un regreso normal. Como debe de ser, como marcan en los estatutos justamente tanto de Cámara de Diputados como la Constitución y aquí estoy presente para dar continuidad a mi trabajo legislativo y agradecerles que estén al pendiente”, añadió Mayer Breton.

Sergio Mayer descarta convertirse en diputado independiente

En su calidad de legislador, Sergio Mayer aseguró que cumplió con todos los procedimientos legales para separarse del cargo temporalmente y ser parte de La Casa de los Famosos.

“El viernes hice, metí el documento en tiempo y forma para avisar que a partir de hoy me reincorporaba nuevamente a mis actividades legislativas. Y aquí estoy, no hay nada, absolutamente nada legalmente que pueda impedir que ocupe mi curul nuevamente”, afirmó.

Sergio Mayer acepta que acatará las medidas que imponga Morena tras su licencia del Congreso (CUARTOSCURO)

Sobre su situación dentro de Morena, Mayer expuso: “(Seguir) como diputado independiente, no lo tengo contemplado, yo no, ese no es mi objetivo, yo no estoy pensando en ser diputado independiente. Sin embargo, seré respetuoso de los lineamientos de la Comisión de Honor y Justicia de Morena”, explicó.

“Lo que ellos determinen, así será, así se actuará. Yo creo que, reconozco y quiero decirlo públicamente que políticamente, seguramente fue incorrecto mi proceder. Sin embargo, aclaro que el beneficio económico que obtuve fue moralmente y legalmente obtenido. Y lo digo así de sencillo”, señaló.

Sergio Mayer pidió licencia del Congreso por un tema de ingresos económicos

El diputado Sergio Mayer insistió en que su salida del Congreso, por licencia, se realizó conforme a la normativa y sin afectar el trabajo legislativo.

“Sí, definitivamente hice las cosas como se debían de hacer, metí mi solicitud de licencia sin goce de sueldo, que eso es bien importante aclararlo”.

Sergio Mayer regresa al Congreso, defiende su salida por licencia y descarta ser diputado independiente (CUARTOSCURO)

El diputado federal asegura que consultó si había algún pendiente. “Dejé todo cerrado, todo listo para que mi suplente llegara y ocupara mi curul sin ningún problema, que se votara justamente la reforma electoral en tiempo y forma”, explicó.

Mayer también detalló el contexto en el que decidió volver a su labor legislativa. “Yo salí el lunes, el miércoles iba a votar. Me entero que no había acuerdo entre los grupos parlamentarios, tampoco había acuerdo con los aliados y que no tenía ningún problema ni sentido el tema de mi voto, y por eso dejé correr esa semana y aquí estamos”, dijo.

Finalmente, ofreció una disculpa a quienes se sintieron afectados por su decisión, aunque subrayó que este tipo de licencias no son inusuales.

Sergio Mayer se reintegró a las actividades en San Lázaro (CUARTOSCURO)

“Si bien reconozco y ofrezco una disculpa a quienes se sintieron molestos y afectados, pero no soy ni el primero ni el último diputado y senador que solicita licencia para justamente tener algún trabajo extra”, explicó.

“De hecho, mi suplente es dueño de varias bodegas en la Central de Abastos y él llegó, rindió protesta y siguieron sus bodegas abiertas, siguió laborando, siguió teniendo trabajo y este es parte de mi trabajo. Yo me dedico a esto, y bueno, aquí estoy con todo compromiso”, concluyó.