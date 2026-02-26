Será Janeth Montes compañera de fórmula de Alex Domínguez en busca de reelección como dirigente estatal del PRI

Alex Domínguez, diputado federal y actual dirigente estatal del PRI con licencia, quien busca reelegirse al frente de la presidencia de Comité Directivo del Revolucionario Institucional, informó que Janeth Montes será su compañera de fórmula en la Secretaría General del partido.

A través de un video en sus redes sociales, Domínguez informó desde la Ciudad de México, que ambos acudieron para realizar el examen correspondiente en el Instituto Reyes Heroles para poder registrarse como fórmula para dirigir el CDE del PRI.

“Queremos invitarlos el sábado a las 12:30 del mediodía en las instalaciones del Comité Directivo Estatal, que nos acompañen a nuestro registro”, señaló Alex Domínguez.

El también diputado federal resaltó que “lo que buscamos es seguir construyendo un partido con futuro en el estado de Chihuahua, poniéndole cabeza, corazón y mucho carácter”.