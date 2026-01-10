Será fuero Federal quien tome caso por presunto peculado de 98.6 mdp contra Javier Corral

El pasado viernes se dio a conocer que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, resolvió el conflicto competencial 20/2025, declarando la competencia del fuero federal para conocer el delito de peculado imputado a Javier Corral Jurado y otros.

Así fue difundido mediante un comunicado emitido por la esposa del senador Corral Jurado, Cinthia Chavira el cual es atribuido al despacho legal Shutte And Delsol, con domicilio en la ciudad de México, en el cual se atribuye que esta decisión ocurrió después de que la defensa solicitara a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercer su facultad de atracción en el asunto.

“La solicitud se sustentó en diversos y sólidos fundamentos legales, pero sobre todo, en que los fines constitucionales del proceso penal, y los derechos de las víctimas y la sociedad a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño, no se iban a cumplir en Chihuahua, en donde ni siquiera se había permitido a los imputados presentar pruebas y argumentos”, indica el despacho.