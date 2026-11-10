Será FEN-UACH sede del Congreso Nacional de Enfermería en 2027

La Facultad de Enfermería y Nutriología de la Universidad Autónoma de Chihuahua (FEN-UACH) fue seleccionada como sede del próximo Congreso de la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería (FEMAFEE), que se realizará en 2027. La designación se dio durante la Tercera Reunión Ordinaria de la Federación, celebrada en el marco del 5.º Congreso Internacional de Enfermería, en Durango.

El encuentro internacional, organizado por la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), se desarrolló del 21 al 23 de octubre de 2026 con el tema “Ciencia, Innovación en el Cuidado y Simulación Clínica Avanzada”. En este espacio, personal académico de la FEN-UACH presentó investigaciones en las modalidades de cartel científico y exposición oral.

La delegación estuvo integrada por la directora de la Facultad, la Dra. Mariana Vargas Beltrán, así como por la Dra. Rosa Isela Arias Pacheco, la Dra. Karla Ruiz, la L.E. Sara Sáenz, la Dra. Fátima Montes y el M.E. Jesús Almanza Rodríguez. Entre los trabajos expuestos se encontraron investigaciones sobre la relación de las redes de apoyo social con la depresión en personas adultas mayores, la comparación curricular de la simulación clínica en enfermería entre México y Alemania, y la autoestima como factor protector ante el consumo de tabaco y marihuana.

Además de las presentaciones, los docentes participaron en el taller “Uso de Teorías de Enfermería en la Práctica Clínica” y en actividades vinculadas con el Estudio Multicéntrico de FEMAFEE, orientadas al intercambio de experiencias y la colaboración entre instituciones.

Con la elección de la FEN-UACH como próxima sede, la Facultad tendrá la oportunidad de recibir en 2027 a docentes, investigadores, estudiantes y profesionales de enfermería, además de contribuir a la continuidad de los espacios de colaboración académica y científica.