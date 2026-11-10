Tiene Zuany orden de aprehensión federal, señala Harfuch

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch dio a conocer que el exfiscal de Operaciones Estratégicas en Chihuahua, Arturo Zuany Portillo cuenta con una orden de aprehensión por delitos del fuero federal.

Lo anterior se suma a la orden de aprehensión que se libró por parte de la Fiscalía General de Chihuahua, por el presunto delito de coalisión, así en la misma causa penal por la que se detuvo a César Jáuregui Moreno, exfiscal general del Estado.

Cabe señalar que por la causa local, Arturo Zuany promovió un recurso de amparo en contra de la orden de aprehensión de la cual se le concedió suspensión provicional, motivo por el cual, la Fiscalía de Chihuahua no puede actuar en su contra.

La audiencia constitucional por el amparo de Zuany está prevista para el 24 de noviembre, en la que el exfiscal de Operaciones Estrátegicas deberá comparecer ante un juez federal.

Las órdenes de aprehensión se relacionan con el caso de la CIA y su intervención en un operativo realizado en El Pinal, Morelos el pasado mes de abril.