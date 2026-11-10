Morena y MC apuñalan a Chihuahua con Presupuesto 2027; son la pareja perversa: Arturo Medina

Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado de Chihuahua, criticó la aprobación en lo general del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, al considerar que representa un nuevo golpe para las familias chihuahuenses, particularmente para los productores del campo, las comunidades serranas y los municipios que enfrentan importantes rezagos en infraestructura y servicios públicos.

El legislador señaló que el presupuesto, aprobado con 372 votos a favor y 102 en contra, contempla un gasto nacional de 10.6 billones de pesos, de los cuales alrededor de 1.7 billones estarán destinados al costo de la deuda pública, mientras persisten necesidades urgentes en materia de seguridad, salud, infraestructura carretera y desarrollo rural.

Medina lamentó que, pese a la importancia de Chihuahua en la producción agropecuaria nacional, el presupuesto no responda suficientemente a las necesidades de los agricultores y ganaderos que enfrentan sequías recurrentes, altos costos de producción, dificultades de comercialización y problemas que afectan la actividad pecuaria.

Recordó que durante la discusión presupuestal, diputados federales del PRI denunciaron que el programa de infraestructura para el campo y la pesca contempla apenas 40 millones de pesos para todo el país, una cantidad que consideró insuficiente frente a las necesidades de las regiones productivas.

“Chihuahua es uno de los estados que más aporta a la producción agropecuaria de México, pero cuando llega el momento de distribuir los recursos, nuestros productores siguen esperando. No podemos hablar de soberanía alimentaria mientras se deja sin herramientas a quienes trabajan la tierra y producen los alimentos”, expresó.

El también representante del Distrito 22, que comprende buena parte de la Sierra Tarahumara, advirtió que la insuficiencia de inversión federal en caminos y carreteras tiene consecuencias particularmente graves para las comunidades rurales e indígenas, donde la conectividad resulta indispensable para acceder a servicios médicos, educación, mercados y oportunidades de desarrollo.

“En la Sierra Tarahumara hay familias que necesitan caminos transitables, clínicas con medicamentos, escuelas dignas y condiciones para trabajar. Esas deberían ser prioridades nacionales. No podemos seguir permitiendo que las comunidades más alejadas sean también las últimas en recibir los beneficios del presupuesto”, sostuvo.

En materia de seguridad, cuestionó que se mantengan asignaciones que, a juicio de la bancada priista, resultan insuficientes para fortalecer las corporaciones estatales y municipales, mientras se destinan más de 18 mil millones de pesos al Tren Maya.

Medina también se refirió a las carencias que enfrentan las instituciones de salud, particularmente en regiones rurales, donde la falta de personal médico, medicamentos y equipamiento obliga a numerosas familias a trasladarse grandes distancias para recibir atención.

El priista dedicó un señalamiento especial a Movimiento Ciudadano, cuyos diputados federales votaron junto a Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde para aprobar el presupuesto en lo general.

“Movimiento Ciudadano decidió convertirse en cómplice de Morena. Podrán presentarse como oposición en los discursos, pero cuando llegó el momento de votar el destino del dinero de los mexicanos, eligieron acompañar al oficialismo y respaldar sus prioridades”, afirmó.

Finalmente, Arturo Medina sostuvo que Chihuahua necesita justicia presupuestal que reconozca su aportación a la economía nacional, su extensión territorial y las condiciones particulares de sus comunidades rurales e indígenas.

“Los chihuahuenses no pedimos privilegios, exigimos justicia presupuestal. Queremos recursos para nuestros productores, caminos para nuestras comunidades, seguridad para nuestras familias y servicios de salud dignos. Chihuahua aporta mucho a México y merece que la Federación le responda con la misma responsabilidad”, concluyó.