Sentencian a 55 años de prisión a violador de un menor de edad

En repetidas ocasiones agredió sexualmente a su víctima

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo una sentencia condenatoria de 55 años de prisión, dictada en contra del acusado Diego Antonio C. C., por el delito de violación con penalidad agravada, que cometió a un menor de 12 años de edad.

Las pruebas aportadas por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y contra la Familia, demostraron ante un Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Morelos, la responsabilidad penal de Diego Antonio C. C., en el juicio oral 23/2026.

En la investigación ministerial de la causa penal 1210/24, se demostró que el ahora sentenciado agredió sexualmente a la víctima, en hechos registrados durante el año 2023 y el año 2024, amenazándolo para que no dijera nada de lo sucedido.

La víctima relató lo sucedido a su madre, y ella presentó la denuncia que derivó en la investigación ministerial que llevó a formular imputación en contra de Diego Antonio C. C., quien fue vinculado a proceso y enfrentó su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva, misma que concluyó con el fallo condenatorio dictado en su contra

El acusado fue declarado penalmente responsable del delito de violación con penalidad agravada y en la audiencia de individualización de sanciones recibió la sentencia que purgará en prisión.

El trabajo de esta representación social, fue contundente en las pruebas expuestas, para logar dicha resolución en contra del agresor, con el fin de dar castigo ejemplar a quien agredió y faltó a la integridad física y moral de un menor de edad, a quien se le garantizó su derecho a la justicia.