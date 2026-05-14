Sentenciados en procedimiento abreviado a 10 años de prisión por extorsión agravada

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Unidad de Combate al Delito de Extorsión, obtuvo una sentencia condenatoria de 10 años de prisión, dictada en contra de Irma Verónica C. G. y Noé Misael R. R., por el delito de extorsión agravada cometido en perjuicio de comerciantes en Ciudad Juárez.

Ante las pruebas fehacientes que expuso el Agente del Ministerio Público, los imputados aceptaron su responsabilidad penal y se apegaron a un procedimiento especial abreviado para recibir la sentencia privativa de la libertad.

Las investigaciones ministeriales, establecieron que, el 25 de febrero del 2025, los ahora sentenciados, en común acuerdo para realizar actos de extorsión y con al menos tres personas más, amenazaron vía telefónica a sus víctimas, quienes son comerciantes, y les exigieron 180 mil pesos, ejerciendo violencia moral, les dijeron que, si no pagaban, afectarían a sus establecimientos y a sus familias.

Continuaron con las llamadas extorsivas hasta el día 07 de marzo del mismo año, cuando la agresión escaló y dispararon armas de fuego en contra del domicilio de las víctimas, además de mandarles videos del momento del ataque.

En días posteriores, las víctimas habían realizado dos depósitos de efectivo a una cuenta bancaria, por un total de 10 mil pesos, sin embargo, vía telefónica exigieron además la entrega de un vehículo de la familia, misma que se pactó en el estacionamiento de una plaza comercial.

Los documentos y llaves del vehículo, fueron entregados por las víctimas al conductor de una unidad de transporte por aplicación, quien mediante el despliegue de acciones de inteligencia y un operativo ministerial, fue seguido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, hasta las calles Pradera de los Álamos y Valle del Bravo, en donde los recibieron Irma Verónica C. G. y Noé Misael R. R., como pago de la extorsión, motivo por el que fueron detenidos en flagrancia.

Estas acciones son resultado de la profesionalización y compromiso de los Agentes Ministeriales y del Ministerio Público, para salvaguardar la integridad de los ciudadanos y llevar ante la justicia a quienes atentan contra de su patrimonio.