Conmemoran en la FEN-UACH el Día Internacional de la Enfermería con la tradicional Ceremonia Cáritas

En un acto solemne que simboliza la transición de las y los estudiantes hacia una práctica profesional centrada en el cuidado humano, la compasión y el compromiso ético, la Facultad de Enfermería y Nutriología de la UACH, realizó la tradicional Ceremonia Cáritas, en el marco del Día Internacional de la Enfermería

La ceremonia, organizada por el Grupo de Cuidado Humano de la FEN, se llevó a cabo en la plaza central de la unidad académica y reunió a 220 estudiantes de la Licenciatura en Enfermería, así como a familiares, docentes e invitados especiales y autoridades universitarias, con una asistencia aproximada de mil personas.

Este acto tiene como inspiración la teoría del Cuidado Humano de la enfermera y académica Jean Watson, cuyo enfoque destaca la importancia de brindar atención integral a las personas desde la empatía, el respeto y la dignidad, asimismo, la ceremonia retoma el simbolismo de la luz asociado a Florence Nightingale, considerada la madre de la enfermería moderna, quien recorría con una lámpara los pasillos de los hospitales para atender a los soldados heridos.

Durante el evento, las y los estudiantes participaron en el encendido de velas y en la transición simbólica de la luz, un acto que representa el compromiso de ejercer la enfermería con sensibilidad, vocación de servicio y profundo sentido humano.

En su mensaje, el rector de la UACH, maestro Luis Alfonso Rivera Campos, señaló que esta ceremonia va más allá de un acto protocolario, ya que su significado trasciende al reconocimiento del respaldo que las familias brindan a las y los estudiantes. Destacó que el apoyo recibido en el hogar es, sin duda, uno de los pilares fundamentales en la formación de las y los futuros profesionales.

Agregó que todas y todos son personas dignas de admiración al comprometerse de manera humana con quienes más lo necesitan. Aprovechó para felicitar a la directora de esta facultad y personal docente por el compromiso de formar a profesionales que además de una calidad educativa, llevan un corazón que dará todo su esfuerzo por sus pacientes.

Por su parte, la directora de la FEN-UACH, Dra. Mariana Vargas Beltrán, dirigió un emotivo mensaje a la comunidad estudiantil en el que resaltó que nunca deben olvidar ser luz para quienes necesitan iluminación, ya que el cuidado humano es una de las prioridades en la comunidad de enfermería, destacó que el personal de salud juega un papel muy importante en la comunidad.

El Día Internacional de la Enfermería se conmemora cada 12 de mayo en honor al natalicio de Florence Nightingale, en reconocimiento a la invaluable labor que realizan las y los profesionales de esta disciplina en el cuidado de la salud y el bienestar de las personas en todas las etapas de la vida.

Con esta ceremonia, la Facultad de Enfermería y Nutriología de la UACH refrendó su compromiso con la formación de profesionales capaces de iluminar con conocimiento, empatía y vocación el camino de quienes más lo necesitan.