Comienza Dirección de Seguridad Pública Municipal operativo en la Feria Santa Rita 2026

Este jueves 14 arranca el operativo por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en la Feria Santa Rita 2026, con la finalidad de brindar mayor protección a los visitantes de la tradicional fiesta de los chihuahuenses y atender de manera inmediata las emergencias que pudieran presentarse.

Un total de 124 agentes de la Policía Municipal, cadetes y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos estarán presentes para resguardar la seguridad tanto al interior como al exterior del recinto, mediante recorridos permanentes durante las 24 horas del día, reforzados con la ciber vigilancia de la Plataforma Escudo Chihuahua.

La vigilancia estará a cargo de los grupos de Eventos Especiales, Proximidad, Montada, Rural, Operaciones Motorizadas, Centro de Mando, Cadetes y Bomberos, quienes permanecerán disponibles para brindar atención y apoyo a la ciudadanía ante cualquier emergencia o situación de riesgo.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de proteger la integridad y el patrimonio de las familias chihuahuenses, ofreciendo las condiciones necesarias para que los asistentes puedan disfrutar de manera segura de una de las celebraciones más importantes y tradicionales de la ciudad.