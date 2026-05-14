Presentan diputados del PRI reforma electoral; buscan blindar elecciones contra injerencia federal y manipulación maliciosa de paquetes electorales

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, presentó una iniciativa de reforma electoral orientada a fortalecer la certeza, legalidad y transparencia de los procesos democráticos en Chihuahua, con el propósito de impedir cualquier tipo de intervención externa o manipulación indebida de la documentación y los paquetes electorales.

La propuesta fue fortalecida con aportaciones del Comité Directivo Estatal del PRI, encabezado por el diputado federal Alejandro Domínguez, como parte de un esfuerzo conjunto para reforzar los mecanismos de confianza ciudadana en las elecciones locales.

Entre los principales puntos de la iniciativa destaca el establecimiento de límites claros en los convenios de colaboración entre el Instituto Estatal Electoral y el Instituto Nacional Electoral, a fin de impedir que funciones estratégicas del proceso electoral local, como la impresión de boletas, la distribución de documentación electoral o la recepción y resguardo de paquetes electorales, puedan ser transferidas o asumidas por autoridades distintas a las locales.

Asimismo, la reforma plantea que únicamente las asambleas municipales puedan recibir formalmente los paquetes electorales, dejando establecido que cualquier entrega realizada ante una persona, autoridad u organismo distinto pueda derivar en la nulidad de la votación correspondiente, salvo en casos excepcionales plenamente acreditados.

La propuesta también contempla como causal de nulidad aquellos casos en los que los paquetes electorales hayan sido trasladados, recibidos o custodiados por personas ajenas a las expresamente autorizadas por la legislación electoral. El Grupo Parlamentario del PRI argumentó que durante el pasado proceso electoral se registraron diversas irregularidades relacionadas con la ruptura de la cadena de custodia, situación que dificultó la verificación de resultados en distintos municipios del estado.

En la exposición de motivos, Arturo Medina señaló que en la elección anterior se permitió que tareas sensibles fueran desempeñadas por personal distinto a las presidencias de casilla, incluyendo asistentes electorales y otros operadores, lo que —afirmó— abrió espacio a inconsistencias, alteraciones de actas y manipulación de paquetes electorales en distintos puntos del país.

La iniciativa retoma además antecedentes registrados en entidades como Sinaloa y Tamaulipas, donde actores políticos denunciaron presuntas irregularidades durante los procesos electorales, por lo que el PRI consideró indispensable fortalecer los controles locales y blindar la cadena de custodia de la documentación electoral en Chihuahua.

Otro de los apartados de la reforma propone permitir que quienes compitan por una presidencia municipal puedan aparecer simultáneamente como primera fórmula en las listas de regidurías por representación proporcional de su mismo partido o coalición, con el propósito de fortalecer la representación política en los ayuntamientos y aprovechar perfiles que participaron directamente en la contienda electoral.

Arturo Medina sostuvo que esta reforma busca fortalecer las instituciones democráticas del estado, brindar mayor certeza jurídica a las elecciones y garantizar que los resultados electorales respondan exclusivamente a la voluntad ciudadana expresada en las urnas.