Marcha vs Maru es una movilización partidista, quieren utilizarla como presión política: Presidente del Congreso

El presidente del Congreso del Estado y diputado local del PRI, Guillermo Ramírez, destacó que ante la marcha que alista Morena en contra de la gobernadora Maru Campos por “violentar la soberanía”, se respeta la libertad de expresión, sin embargo, enfatizó se trata de una movilización que quieren utilizar como presión política.

“Creo que la libertad de expresión en cualquier manifestación es legítima. Lo que no es legítimo es cómo lo quieren hacer, y lo que quieren hacer, a través de una movilización partidista, querer utilizarla como forma de presión política”, destacó Ramírez Gutiérrez.

El presidente del Poder Legislativo de Chihuahua argumentó que “lo que tenemos que ver aquí son los mecanismos constitucionales que establece nuestro marco legal, nuestra carta magna, hablando de la declaración de procedencia, hablando del juicio político, son figuras que ahí están, pero no son para utilizarse como presión política”.

El martes, la dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Montiel informó que se movilizarán para exigir juicio político y desafuero contra la gobernadora de Chihuahua, por lo que convocó a una marcha este próximo sábado a las 16 horas.