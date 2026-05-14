Hay manejo político de la FGR y dirigente nacional de Morena parece su vocera en persecución contra Maru: PRI Chihuahua

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alex Domínguez, aseguró que existe un manejo político de la Fiscalía General de la República en la “persecución” que ha emprendido contra la gobernadora Maru Campos, además de señalar que la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, parece la vocera de la FGR.

“El que la presidenta de Morena se convierta en vocera de la Fiscalía General de la República genera dudas razonables del manejo político de la Fiscalía. ¿Por qué dudas razonables del manejo político de la Fiscalía General? La única facultad para solicitar una declaración de procedencia para que se le quite el poder a un funcionario público es la Fiscalía General de la República. Un partido político, un diputado, no tiene la facultad para iniciar la posibilidad de declaración de procedencia en la Cámara de las y de los diputados, que es lo que hoy se ha venido haciendo. Y para poderlo hacer, la Fiscalía General de la República tiene que acreditar dos cosas. Que se reúnen los elementos de un tipo penal y la presunta responsabilidad de alguien. En este caso, el delito de traición a la patria, que es lo que han venido señalando y diciendo de manera reiterada, tiene dos presupuestos procesales. Primero, que la acción que se genere, sea un daño al país. Destruir un narcolaboratorio no es un daño a México. Y la segunda es que se someta la autoridad local a la autoridad de otro país. Por lo tanto, tampoco hay un sometimiento del Gobierno del Estado de Chihuahua a una autoridad extranjera”, explicó Domínguez.

Asimismo, el dirigente priista recalcó que “la gobernadora María Eugenia Campos Galván cuenta con el PRI en el Congreso de la Unión para hacerle frente a esta persecución política que se está haciendo en su contra por combatir el crimen organizado y por lastimar los intereses de Morena, que son los intereses de los grupos delincuenciales en este país”.

“No podemos permitir nosotros, no es un asunto nada más de la Gobernadora es un asunto de legalidad, es un asunto de respeto a las instituciones, Es un asunto de querer desvirtuar lo que está pasando con Rubén Rocha Moya, que está metido hasta las manitas en el tema del crimen organizado. Lo que pasa con Américo Villarreal, metido hasta las manitas en el crimen organizado. Lo que pasa con la gobernadora de Baja California, metida hasta el tope en el tema del crimen organizado. Y muchos de los funcionarios de Morena, metidos en el tema del crimen organizado. No nos van a amedrentar, no nos vamos a echar para atrás y estamos decididos a hacer frente mediático, político, a esta andanada de planteamientos que hacen”, dijo el también diputado federal del PRI.