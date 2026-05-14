Avanza puente en carretera Aldama y Fuerza Aérea: Municipio reporta que va al 68%

El Gobierno Municipal, continúa con la construcción del paso superior de la carretera Chihuahua-Aldama y avenida Fuerza Aérea, obra que registra un avance del 68 por ciento y que permitirá mejorar la movilidad en la zona oriente de la Capital.

La Dirección de Obras Públicas, informa que tras el montaje exitoso de las 60 trabes que conforman la estructura principal del puente, actualmente se trabaja en el armado y colado de la losa superior por tramos programados, el armado de parapetos, colado de banquetas y guarniciones, además de la colocación de concreto hidráulico en los empates con las vialidades existentes.

De igual manera, como parte del plan de construcción, en los próximos días continuarán los trabajos sobre la parte superior del puente, la instalación de ductos para alumbrado público y el detallado de la barrera central.

Este es uno de los trabajos e iniciativas del alcalde Marco Bonilla para brindar soluciones viales en la zona oriente de Chihuahua Capital para que los ciudadanos pasen menos tiempo en el tráfico y más tiempo con su familia.