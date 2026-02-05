Sentenciado a siete años y seis meses de prisión por violación de un menor de edad

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de siete años y seis meses de prisión, dictada en contra del acusado Martín S. M., tras demostrarse su responsabilidad penal en el delito de violación que cometió a un adolescente de 15 años de edad.

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas, presentó pruebas suficientes para demostrar que el ahora sentenciado cometió la conducta ilícita entre septiembre y octubre del 2015, en un domicilio de la colonia Héroes de la Revolución de Ciudad Juárez.

Martín S. M., fue detenido a través de una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Zona Norte.

En la audiencia de individualización de sanciones, el Órgano jurisdiccional emitió la sentencia privativa de la libertad que purgará Martín S.M., en el Centro de Reinserción Social No. 3 de Ciudad Juárez.

Además, fue condenado a pagar la cantidad de 43 mil 200 pesos, por el concepto de reparación del daño psicológico a la víctima.