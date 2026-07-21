Sentenciado a 3 años y 8 meses de prisión por robo agravado

– Amenazó con armas de fuego a dos víctimas para despojarlas de sus teléfonos celulares y diversas pertenencias

La Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), obtuvo la sentencia condenatoria de tres años, ocho meses y siete días de prisión, dictada en contra del acusado Víctor Hugo E. A., por el delito de robo agravado.

Las pruebas expuestas por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, fueron contundentes para demostrar la responsabilidad penal del ahora sentenciado, ante el Tribunal de Enjuiciamiento del juicio oral 133/2025.

Víctor Hugo E. A., de 43 años de edad, es penalmente responsable de robar con violencia, dos teléfonos celulares, una cadena, dos gorras, una cartera con documentos personales y otras pertenencias, a dos víctimas masculinas, en hechos registrados el 12 de diciembre de 2024.

De acuerdo a las investigaciones ministeriales, las víctimas iban en su vehículo, cuando el ahora sentenciado les cerró el paso con otro automóvil, en la avenida Dostoyevski de la ciudad de Chihuahua, los amenazó con un arma de fuego tipo escuadra, y los obligó a descender del carro y les cometió el ilícito.

Oficiales de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Unidad Especializada, lograron individualizar la participación de Víctor Hugo E. A. en los citados hechos, y detenerlo el 10 de enero de 2025, con una orden de aprehensión.

El Tribunal de Enjuiciamiento dictó el fallo condenatorio en su contra, y en la audiencia de individualización de sanciones, recibió la sentencia de prisión, además, fue condenado a pagar la cantidad de 3 mil pesos por concepto de reparación del daño, así como una multa de 4,457.78 pesos.

El trabajo expuesto por parte de esta representación social para obtener la sentencia condenatoria, es resultado de la profesionalización de sus agentes, para que cada vez más personas tengan acceso a la justicia y otros más sean sometidos a ella, respetando en todo momento el debido proceso.