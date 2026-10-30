Sentenciado a 12 años de prisión por homicidio que cometió en Uruachi

• En un procedimiento abreviado, aceptó su responsabilidad penal

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, obtuvo una sentencia condenatoria de 12 años de prisión, dictada por un Juez de Control del Distrito Judicial Rayón, en contra de Uriel R. A., por el delito de homicidio, que cometió en el municipio de Uruachi.

Tras conocer los elementos de prueba y argumentos incriminatorios vertidos por el agente del Ministerio Público, el ahora sentenciado, se apegó a un procedimiento especial abreviado, en el que aceptó su responsabilidad penal por la muerte de Alfonso Efrén R. R., de 83 años de edad.

Las investigaciones ministeriales, establecieron, que, el 28 de mayo del 2026, el ahora sentenciado, discutió con la víctima y le disparó con un arma calibre .9mm, cuando se encontraban en el camino que conduce a la comunidad denominada Batopilillas.

Hechos por los que Uriel R. A., de 35 años de edad, fue detenido en el término de flagrancia por elementos de Agencia Estatal de Investigación, en Las Estrellas, municipio de Ocampo.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución del delito, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.