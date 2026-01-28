Sentenciado a 12 años de prisión por homicidio en la colonia Altavista

La Fiscalía de Distrito Zona Norte obtuvo una sentencia condenatoria de 12 años de prisión, dictada en contra de Manuel C. V., tras ser declarado penalmente responsable del homicidio de Gabriel G. C., cometido en Ciudad Juárez.

En el juicio oral, el agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos contra la Vida, demostró con pruebas fehacientes que el acusado golpeó a su víctima hasta provocarle la muerte por traumatismo craneoencefálico, en hechos ocurrido el 06 de octubre del 2024, en las calles Criptón y Gardenias de la colonia Altavista.

El ahora sentenciado fue detenido el 23 octubre del 2024, con una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación en la misma colonia en donde cometió el homicidio.

En la audiencia de individualización de sanciones, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, le impuso la pena privativa de la libertad que purgará en el Cereso No.3

Además, fue condenado a pagar la cantidad de 549 mil 451 pesos por concepto de la reparación del daño, cantidad que tendrá que cubrir en un plazo de tres meses.

Con el trabajo realizado por el Ministerio Público de esta representación social, se busca castigar al agresor y otorgar justica y tranquilidad a las víctimas.