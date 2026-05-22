Sentenciada a cuatro años de prisión por posesión de robo de vehículo

• El 29 de septiembre de 2024 fue detenida a bordo de una pick up robada ese mismo día, en la vía corta a Parral

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión, dictada en un procedimiento abreviado, en contra de la imputada Nancy G. Q., por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo.

Los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo de Vehículos, en la ciudad de Chihuahua, fueron determinantes para que la mencionada mujer, solicitara la terminación anticipada de su proceso, aceptando su responsabilidad penal.

Nancy G. Q., fue detenida el 29 de septiembre del 2024, en el camino que conduce de Valerio a San José del Sitio, en el municipio de Satevó, cuando viajaba como acompañante, en una pick up de la marca Chevrolet, línea Silverado 1500, modelo 2021, de color blanco, con placas de circulación del estado de Colorado, Estados Unidos.

Este automotor fue robado con violencia ese mismo día, en el tramo carretero de la vía corta Chihuahua – Parral, y era conducido por Noriel Armando C. A., quien, portaba armas de fuego, cartuchos, chalecos utilitarios negros, un radio, torreta de códigos luminosos, así como cargadores de arma larga y corta.

Ambos quedaron vinculados a proceso, el 7 de octubre de 2024, con la medida de firma semanal ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Este martes 19 de mayo, el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 3934/2024, dictó la sentencia, en contra de Nancy G. Q., concediéndole el beneficio de la sustitución de la pena privativa de la libertad, por la de firma quincenal durante 4 años ante el Tribunal.

Además, se le imputó el pago de 16 mil 500 pesos por concepto de la reparación del daño y una multa de 30 UMAS.

Cabe señalar que Noriel Armando C. A. se encuentra sustraído de la justicia, ya que cuenta con una orden de aprehensión vigente, para llevarlo ante el Juez en audiencia intermedia.

El trabajo expuesto por parte de esta representación social para obtener la sentencia condenatoria, es resultado de la profesionalización de los agentes del Ministerio Público, para que cada vez más personas tengan acceso a la justicia y otros más sean sometidos a ella, respetando en todo momento el debido proceso.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, toda persona imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).